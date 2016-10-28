Ролик, который длится всего 45 секунд, не только покорил соцсети, но и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый короткий из Топ-100 песен по версии Billboard.

На видео японский музыкант Пико-Таро, одетый в яркий костюм, задорно исполняет, в принципе, незатейливую песню. В ее тексте говорится, что у автора в руках есть ручка, ананас и яблоко, сообщает tvzvezda.ru.

Исполнитель моментально стал популярен, а его ролик набрал около 70 млн просмотров. Называется песня Pen-Pineapple-Apple-Pen.

Кстати, сам исполнитель не считает себя примером японской культуры. Наоборот, он думает, что над ним все смеются. Хотя, конечно, и рад нежданной популярности.