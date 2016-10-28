Военные самолеты Турции нарушили воздушное пространство Сирии

Как стало известно, Турция попыталась проникнуть в воздушное пространство Сирии. По некоторым данным, самолеты турецких ВВС засекли на севере Алеппо. Военным России и Сирии пришлось вынести предупреждение обнаруженным гостям. Пилоты Турции не стали сопротивляться и сразу же покинули пределы Алеппо.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что военные его страны якобы преследуют благие цели. Они хотят освободить от террористов безопасную зону для размещения там беженцев, сообщает ria.ru.

Однако в Дамаске не приветствуют присутствие турецкой армии на территории страны. Это приравнивается к нарушению суверенитета государства, что может привести лишь к еще большей эскалации существующего конфликта.