Роскосмос из-за ЮКОСа может сорвать реализацию французского проекта Galileo

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что госкорпорация "Роскосмос" может сорвать осуществление программы европейской навигационной системы Galileo.

Это может произойти из-за того, что "Роскосмос" принял решение отказаться от поставок ракет-носителей "Союз-СТ" для французской компании Arianespace, передает РИА "Новости". Ранее в ряде французских СМИ появилось заявление официального представителя госкорпорации о том, что Arianespace не получит космические корабли до тех пор, пока Россия не получит деньги, замороженные в рамках дела ЮКОСа.

Напомним, в 2014 году Гаагский суд решил заморозить 300 миллионов евро, которые Arianespacе задолжала "Роскосмосу". Россию обязали выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа.