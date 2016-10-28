Путин заявил, что в споре о Курилах временные рамки неприемлемы

В четверг, 27 октября, российский лидер Владимир Путин заявил, что временные рамки в вопросе урегулирования вопроса с Курильскими островами между Россией и Японией являются категорически неприемлемыми.

Как уточняет сегодня агентство Kyodo, Путин сделал данное заявление в ходе выступления на форуме "Валдай", который вчера звершился в Сочи. Глава государства отметил, что в вопросе с Курилами нельзя и даже вредно устанавливать какие-либо временные ограничения. Этот ответ политик дал на вопрос о том, может ли проблема быть решена в течение трех или четырех ближайших лет.

Напомним, ранее сегодня японское правительство заявляло о том, что все еще надеется на подписание мирного договора с РФ по вопросу Курильских островов.