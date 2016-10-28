В Нагорном Карабахе за ночь произошло 60 перестрелок

60 обстрелов за одну минувшую ночь, более 700 выстрелов из разных видов стрелкового оружия по своим позициям зафиксировали в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Перемирие нарушено.

В ведомстве отметили, что военные НКР произвели ответный обстрел для подавления огневых точек противника на азербайджанской стороне, откуда били из крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и ДШК. О жертвах не сообщается. После установления затишья, продолжили боевое дежурство на линии соприкосновения, известив о вопиющем факте нарушения режима прекращения огня противником. Он был объявлен между Азербайджаном и НКР ещё в апреле, однако перестрелки периодически вспыхивают. Стороны обмениваются не только пулями, но и взаимными обвинениями в нарушении соглашений, как это происходит между непризнанными ДНР-ЛНР и Украиной. И точно также, в конфликт вмешаны третьи страны и наблюдатели ОБСЕ.

Читайте также:

Кто остался в дураках в Нагорном Карабахе

Путин с Саргсяном и Алиевым обсудили Нагорный Карабах