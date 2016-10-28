Трамп считает, что выборы - это лишнее и пост президента надо сразу отдать ему

Миллиардер, претендующий на кресло американского президента, Дональд Трамп заявил, что выборы надо отменить.

По мнению бизнесмена, пост главы США следует отдать ему без всяких соревнований. Как передает сегодня NBC, ссылаясь на слова Трампа в ходе выступления в штате Огайо, предвыборную гонку надо остановить, поскольку вся выборная система Штатов является полностью подстроенной и действует против него.

Миллиардер также раскритиковал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, отметив, что ее политический курс "очень плох".