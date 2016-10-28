Китайские шпионы похитили у Пентагона секретные планы после многочисленных внедрений в структуры национальной безопасности США.

Планы, как уточняется, связаны с возможным конфликте с Пекином. Издание Washington Free Beacon, ссылаясь на доклад комиссии конгресса, сообщает, что ключевыми целями китайской разведки являлись ФБР, а также Тихоокеанское командование США (USPACOM).

Представители Пентагона отметили, что самым громким инцидентом, связанным со шпионами, стал случай с участием отставного подполковника Бенджамина Пирса Бишопа, который два года назад признался, что передавал секретную информацию гражданке Китая, с которой он имел романтические отношения.