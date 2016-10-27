Alibaba подбирает для работы кота-менеджера

Известный китайский бренд, онлайн-магазин Alibaba объявил о вакансии «главного менеджера по продаже милоты». Упомянутая «милота» - это то\вары для кошек. Естественно, продавать «милоту» должен кот.

Интерес к порталу и его разделу по торговле «кошачьими радостями» руководство решило с помощью милых видеороликов, в которых и снимется новый «менеджер» - кот, пишет «Комсомольская правда».

Вакансия популярна во многих странах мира, компания получила массу резюме от котов и котиков, - и простых, и породистых. Есть резюме и от звезд интернет-сети, и от новичков, которые только пробуют свои силы в рекламе.

Сообщается, что кот-менеджер начнет свой первый рабочий день 10 ноября, на гала-вечере Tmall – это мероприятие проходит накануне традиционного китайского торгового фестиваля.