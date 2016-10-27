Кувалдой по имени Дональда Трампа
27 октября 2016, 22:09 [ «АН-онлайн» ]
Звезда американского олигарха Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде подверглась третьему акту вандализма. После попыток разрисовать и огородить забором дело дошло до серьёзных повреждений кувалдой.
Некий американец, назвавшийся Джейми Отис, вчера утром проник на голливудский бульвар с орудиями труда и спецовке, а затем нанёс несколько сильных ударов кувалдой и киркой по именной звезде, заложенной в честь Трампа в 2007 году. Тогда миллиардер был ведущим реалити-шоу The Apprentice. Кроме того, были отмечены успехи нанешнего кандидата в президенты США в строительном и игорном бизнесе. Звезда находится недалеко от кинотеатра, где вручают премии «Оскар». Сам Отис объяснил свою акцию не неприязнью к Трампу, а чисто меркантильным интересом продать кусок звезды на аукционе. Не удалось.
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