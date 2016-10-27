Сотрудник пакистанского посольства в Индии обвиняется в шпионаже

Индия обвинила в шпионаже пакистанского дипломата Мехмуда Ахтара и потребовала, чтобы он покинул страну, сообщает The Hindustan Times.

Кроме того, были задержаны двое граждан Индии по подозрению в передаче Ахтару секретных документов, касающихся расположения войск и карт приграничных территорий. Пакистанец также был задержан, но вскоре отпущен в связи с дипломатическим иммунитетом. Как заявила индийская сторона, Ахтар занимался шпионажем на протяжении последних полутора лет. В течение полугода его делом занимались индийские спецслужбы.

От Пакистана никаких комментариев по поводу обвинений в адрес своего дипломата пока не поступало.

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