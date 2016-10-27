Сотрудник пакистанского посольства в Индии обвиняется в шпионаже
27 октября 2016, 12:43 [ «АН-онлайн» ]
Индия обвинила в шпионаже пакистанского дипломата Мехмуда Ахтара и потребовала, чтобы он покинул страну, сообщает The Hindustan Times.
//В мире
27 октября 2016, 12:43 [ «АН-онлайн» ]
Индия обвинила в шпионаже пакистанского дипломата Мехмуда Ахтара и потребовала, чтобы он покинул страну, сообщает The Hindustan Times.
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