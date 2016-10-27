Клинтон заявила Познеру, что Америка верит сильнее в укрепление РФ, чем русские

Американские СМИ обратили внимание на интервью, которое дала Хиллари Клинтон телеведущему Владимиру Познеру. Беседа датируется 2010 годом. Тогда еще будучи госсекретарем США Клинтон заявила, что главная цель ее страны в том, чтобы помочь России в укреплении. Журналисты отметили, что слова Хиллари Клинтон оказались не пустым звуком.

В том интервью нынешний кандидат в президенты от демократов также отметила, что россияне думают, будто Америка хочет ослабить их страну. Но это нет так. Она особенно подчеркнула, что США верит больше в будущее РФ, чем это делают ее граждане, сообщает ria.ru.

При этом американские журналисты припомнили, что совсем недавно Клинтон подвергла критике Дональда Трампа за его высказывание, что Путин является сильным лидером.