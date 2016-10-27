Первые трубы для газопровода "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, были доставлены накануне на остров Рюген (северная Германия). Это произошло раньше запланированного срока, не дожидаясь начала ноября.

Стальные трубы, изготовленные в Германии, будут обетонированы на специальной фабрике, после чего будут готовы к укладке. Длина нового газопровода, дублера первого «Северного потока», составит 1200 км. Закончить его строительство планируется к концу 2019 года.

Пропускная способность каждой нитки - 27,5 млрд куб. м в год. «Северный поток-2» призван удвоить мощность первой линии, доставляющей голубое топливо на внутренний европейский рынок.

Восемь стран ЕС считают «Северный поток-2» геополитической угрозой





Восемь стран ЕС считают "Северный поток-2" геополитической угрозой.