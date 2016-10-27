Яценюк требует вмешательства Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу

Глава “Народного фронта” Арсений Яценюк выразил убеждение, что Соединенные Штаты должны принять непосредственное участие в переговорах относительно ситуации в Донбассе.

В своем микроблоге в Facebook Яценюк написал, подводя итоги встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, что продолжает придерживаться своей прежней позиции в вопросе об урегулировании на востоке Украины. Он также заявил о необходимости привлечь Соединенные Штаты к переговорам.

Ранее участие американской стороны в обсуждении ситуации с Донбассом Байден обсудил с Петром Порошенко по телефону. Тогда же был затронут вопрос о реализации минских соглашений, политики также отметили важность проведения дальнейших реформ на Украине.

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