Немецкая газета Franfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что наблюдатели ОБСЕ выражают тревогу по поводу справедливости итогов предстоящих президентских выборов в Соединенных штатах.

В частности, наблюдателей беспокоит “неоправданное влияние” на избирателей. Имеется в виду, что из-за разницы в часовых поясах результаты выборов в одних штатах будут объявлены раньше, чем закроются избирательные участки в других.

Кроме того, неоднозначной выглядит и ситуация с гражданами, лишенными возможности принять участие в голосовании. Речь идет о почти шести миллионах американцев, находящихся под следствием, а также отбывающих или уже отбывших наказание.

Ранее, согласно данным проведенных опросов, каждый третий гражданин США выразил опасения по поводу фальсификации результатов.

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