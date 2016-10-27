Малик Обама попросил брата о помиловании Ассанджа

Малик Обама, сводный брат действующего американского президента, выступил в защиту основателя WikiLeaks, организатора одной из крупнейших в истории США утечек секретных документов.

Как написал Малик на своей странице в Twitter, Ассандж просто публикует электронную переписку. В опубликованном сообщении он попросил Обаму помиловать основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассандж в настоящее время скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в сексуальном домогательстве и изнасиловании. Сам Ассандж заявляет, что обвинения появились в связи с деятельностью WikiLeaks. Однако в США ему может грозить смертная казнь за организацию утечки военных и дипломатических документов.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня