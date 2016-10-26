Французский художник Жулиен Ноннон решил лишний раз показать, что Париж – город любви. Для этого он создал настоящий арт-проект. Мастер спроецировал изображения целующихся пар на фасады зданий города. Причем это были не просто фотографии, а живые картинки.

На кастинг перед проектом пришло большое количество желающих. Многие хотели принять участие в этом прекрасном зрелище. Кстати, художник не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продвигать арт-проект по всему миру, сообщает sostav.ru.

Мастер давно известен благодаря своим необычным проектам. Не так давно, например, он разместил на зданиях масштабные проекции, на которых были изображены животные в модных костюмах.