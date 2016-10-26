Как украинские депутаты себе зарплаты поднимали

На прошлой неделе депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении бюджет на 2017 год. В проекте бюджета депутаты не забыли и себя, а точнее про себя они вспомнили как раз в первую очередь, вдвое повысив себе должностные оклады. Так, зарплата главы Верховной Рады Андрея Парубия теперь будет составлять до 30 минимальних заработных плат (минимальная зарплата в Украине составляет 1450 гривен - ред.) – то есть до 43,5 тысячи гривен, а заместителя главы Ирины Геращенко - до 28 окладов - до 40,6 тысячи гривен. Заработная плата народного депутата составит 25 «минималок», что равно - 36,250 тысячи гривен. Кроме того согласно документу, для оплаты труда помощников-консультантов независимо от их количества у народного депутата устанавливается общий месячный фонд в пределах 16 минимальных заработных плат - до 23,2 тысячи гривен. Как же отреагировали в обществе на такое обогащение нардепов и как оправдывают свое решение сами депутаты?

Все ли поддержали повышение зарплат?

Вопрос повышения зарплат депутатам обсуждался накануне заседания парламента на заседании комитета, занимающегося подготовкой проекта бюджета на следующий год. На заседании среди прочих присутствовали министр финансов Украины и его заместители. Поправки к бюджету вызвали у представителей профильного министерства массу вопросов, что неудивительно, при учете, что в случае принятия всех 1167 поправок расходная часть бюджета увеличилась бы на триллион гривен. Впрочем, самая болезненная для общества поправка, касающаяся повышения окладов нардепам, не вызвала особого сопротивления у представителей министерства. Отдельные члены комитета, присутствовавшие на заседании, высказались против этого пункта, однако во время самого заседания парламента поправка получила широкую поддержку. При необходимой норме 226 голосов законопроект поддержали 245 депутатов.

Народный депутат от «Самопомощи» Ярослав Маркевич на бюджетном комитете проголосовал против повышения зарплат, но в парламенте поддержал это решение.

«Бюджет – это законопроект, который исходит из неких компромиссов. Это вопрос работы Кабмина и контроля депутатов. Если говорить конкретно о поправке, связанной с повышением заработной платы, то я голосовал против на бюджетном комитете. Против голосовало два человека – я и Юрий Левченко. Предложение фракции «Самопомощи» - да, необходимо повышать зарплату, но для депутатов следующего созыва. Установить рамки, чтобы кандидаты понимали, что они смогут жить на эту зарплату. А в целом да, я голосовал за бюджет, но фракцией он не был поддержан», - сообщил Маркевич.

В то же время во фракции «Народный фронт» заявили, что будут инициировать отмену нормы о повышении уровня зарплаты депутатам, которая содержится в проекте бюджета на 2017 год.

Стоит также отметить партию «Батькивщина» - фракция также не поддержала законопроект. В эфире телеканала NewsOne нардеп Сергей Соболев заявил, что повышение зарплат депутатам - «типичный популизм» и «дешевая игра» премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Я думаю, что это было сделано с целью отвлечь внимание от ключевых проблем. «Фракция «Батькивщина» - одна из немногих фракций, которая проголосовала против решения поднять зарплату народным депутатам», - акцентировал Соболев.

Реакция на повышение зарплат нардепам

Как ни странно, инициатива поднять уровень окладов депутатам вызвала неоднозначную реакцию – далеко не все осудили народных избранников, а отдельные эксперты назвали такую поправку к законопроекту необходимостью.

В частности, редактор портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook, комментируя решение депутатов увеличить себе зарплату в два раза, заявил, что в данном решении нет ничего предосудительного.

«Депутаты Верховной Рады подняли себе зарплаты до $1500 в месяц потому, что получать меньше – это значит, признаваться в том, что ты коррупционер и живешь на незаконные доходы. Это правда. Должна быть такая нормальная зарплата у депутата, от его работы многое зависит, даже еще больше надо установить, на самом деле в разы, ведь от парламента зависит судьба страны», – написал он.

При этом он отметил, что решение парламента очень непоследовательное.

«Почему депутаты допускают, чтобы сотрудники Государственной фискальной службы получали $150 в месяц, чиновники в министерствах – $200–300 в месяц? Почему люди на должностях, от которых зависит наполнение бюджета, экономическое планирование, контроль и принятие решений, разрешительная система, защита правопорядка и безопасность страны, не получают достаточно? Разве их вклад в работу государства и его авторитет меньше?» – поинтересовался журналист.

Бутусов также подчеркнул, что высокая зарплата не является гарантией того, что чиновники не будут заниматься коррупцией, однако это позволит прийти на госслужбу людям, которые не желают брать взятки, имеют амбиции и хотят расти профессионально.

Поддержал это решение и экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

«Я много лет проработал в разных органах власти в Грузии и помню время когда мне платили 7 долларов в месяц (будучи военным на войне), 20 долларов (будучи полицейским) и всегда я был вынужден уходить на другие работы потому что прожить на эти деньги было невозможно. Если кто-то рассказывает что сможет, он врет. И было время когда мне платили несколько тысяч долларов в месяц в госструктуре, плюс социальный пакет. И знаете за эту работу я любил и делал отлично. И даже не пытался уходить с неё, потому что обычные бытовые проблемы решались автоматически и я мог сосредоточится на работе. Так вот, если мы хотим иметь нормальных чиновников, которые будут решать проблемы страны, а не создавать коррупционные схемы нам надо понять что надо людям платить и сокращать госаппарат. Это даст импульс что бы в систему пришли честные люди, которые не будут воровать и брать взятки», - прокомментировал он.

В то же время в комментарии «Стране» внефракционный депутат Сергей Тарута заявил, что убежден, что повышение зарплат до сорока тысяч не поможет преодолеть коррупцию.

«Голоса покупают за намного большие деньги. И это (повышение) никак не спасет. Для части это будет действенная норма, но для очень небольшого количества депутатов», - сказал Тарута.

В общем, уровень народных негодований был в этот раз не таким уж и высоким, но недовольных все же хватает. Их поспешил успокоить украинский премьер Владимир Гройсман, заявив, что в проекте государственного бюджета на 2017 год средств для повышения зарплат депутатам Верховной Рады не было предусмотрено.

«Хотел бы подчеркнуть, что если такие решения принимаются, то они должны приниматься одновременно с внесением изменений в бюджет, в проекте бюджета, который подало правительство и в проекте бюджета, который мы получили обратно для обработки - ни одной копейки на повышение зарплат для депутатов нет», - цитирует «Интерфакс» премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам премьера, решение о повышении зарплат депутатам принималось без согласования с Кабмином, поскольку депутаты сами устанавливают себе зарплату своим решением.

В заключение отметим, что повышение зарплат депутатам, хоть и стало самым обсуждаемым пунктом законопроекта по бюджету, действительно не является таким уж серьезным ударом для его затратной части. Документ пестрит сомнительными поправками, которые остались не замеченными за громкими спорами об окладах. Так, например, расходы на работу Верховной Рады увеличиваются на 15 миллионов гривен, а на обеспечение законотворчества – на целых 113 миллионов. Расходы на газету «Голос Украины» и журнал «Вече» возрастут на 10,3 миллиона гривен.

Так что во время второго чтения, хотелось бы, чтобы эксперты и общественность обратили свое внимание не только на то, кто из народных избранников хочет повысить себе оклад, но и на другие принимаемые поправки.

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