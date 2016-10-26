Правозащитники: за последние два года под ударами коалиции погибли не менее 300 мирных сирийцев

Согласно докладу, сделанному сегодня правозащитной организацией Amnesty International, за последние два года порядка трехсот мирных сирийцев стали жертвами авиаударов стран-союзников.

На основе имеющихся у них данных правозащитники сделали вывод, что силы коалиции не предпринимали достаточных мер для того, чтобы свести к минимуму возможную опасность для мирных граждан, исключить потери среди них и уменьшить разрушения гражданских объектов.

Представители организации заявили, что по информации сирийских правозащитников не менее трехсот граждан были убиты в результате ударов коалиции во главе с Соединенеыми Штатами, в то время как страны-союзники признали гибель только одного человека. Ответа США на доклад организации пока не последовало.

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