Финалисток конкурса на самые красивые ягодицы обвинили в оскорблении чувств верующих

Финалистки бразильского конкурса на самые красивые ягодицы “Мисс Бум-бум” приняли участие в провокационной фотосессии, которая очень негативно была воспринята общественностью. Девушек даже обвинили в оскорблении чувств верующих.

Причиной разразившегося скандала стало то, что фотоснимок был стилизован под знаменитую “Тайную вечерю”. Финалистки в открытых оранжевых купальниках изображали апостолов, собравшихся за столом, во главе которого сидела победительница, выступавшая в роли Иисуса Христа.

Многие бразильские священнослужители поспешили осудить девушек за безнравственность и заявить, что провокационный снимок оскорбляет чувства верующих. При этом некоторые финалистки конкурса признались, что принять участие в фотосессии их вынудили условия контракта.

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