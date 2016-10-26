США разбомбили мирных иракцев, а Россию попросили помочь это расследовать

Битва за Мосул продолжается с октября. Воздушные силы международной коалиции пытаются освободить город от боевиков. Однако до российских военных доходят совсем иные сведения.

Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба России, рассказал, что жертвами действий коалиции становятся мирные граждане Ирака. Так, только за последние три дня погибло свыше 60 жителей, примерно 200 человек были ранены.

Как сообщает Минобороны России, 21 октября американский самолет разбомбил школу, где учатся девочки, на юге Мосула. А 22 и 23 октября были нанесены удары по жилым районам и разрушен ряд социальных учреждений.

Представители США не отрицают, что такое, действительно, может быть, но и не признают вины. Они просят Россию предоставить более конкретную информацию, которая поможет выяснить, действительно ли американские самолеты причастны к инцидентам. Также в США отметили, что они стремятся минимизировать жертвы среди мирного населения, сообщает ria.ru.

Российские военные отмечают, что не видят заметных успехов в операции по освобождению Мосула от боевиков. По их мнению, коалиция преследует в Ираке другую цель. Они хотят не уничтожить боевиков, а заставить их бежать в Сирию и воевать там против Башара Асада.