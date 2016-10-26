Глава Киргизии подписал указ об отставке правительства

Глава Киргизии распустил правительство республики. По сообщению пресс-службы президента, соответствующий указ уже подписан. Ранее стало известно о роспуске коалиции большинства.

Президент Алмазбек Атамбаев принял решение об отставке кабмина в связи с тем, что был утрачен статус парламентской коалиции, которая была сформирована на основе четырех фракций. Члены правительства и главы ведомств продолжат исполнять свои обязанности, пока не будут назначены их преемники.

Коалиционное соглашение потеряло свою силу после выхода из состава парламентского большинства Социал-демократической партии, которая объявила о неразрешимых разногласиях с двумя другими входящими в коалицию партиями.

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