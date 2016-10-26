Италия грозится наложить вето на бюджет ЕС из-за наплыва мигрантов

В связи с ситуацией с мигрантами Италия готова принять решительные меры, в том числе и заблокировать бюджет Евросоюза, когда начнется процесс его обсуждения в грядущем году.

По словам итальянского премьера Маттео Ренци, Рим готов наложить вето, когда начнется обсуждение бюджета ЕС в предстоящем году, из-за того, что некоторые страны Восточной Европы не оказывают никакой помощи в ситуации с мигрантами, но при этом продолжают “требовать денег” Евросоюза. Кроме того, Ренци заявил, что следующий год будет решающим для Италии в вопросе с мигрантами: если не прекратится миграционный поток, последствия для страны будут плачевными.

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