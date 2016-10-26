Корабль с 52 пассажирами горит посреди Тихого океана

Рыболовное судно с Тайваня загорелось в ночь на среду, 26 октября, посреди Тихого океана.

В момент случившегося, согласно последним данным, на борту корабля под названием "Chin Chun" находилось не менее 52 человек. Рыболовное судно, как уточняет агентство Kyodo, столкнулось с другим кораблем в 510 километрах от берега в Тихом океане. В настоящий момент по направлению к "Chin Chun" двигаются японские спасатели.

Сейчас нет информации о том, пострадал ли кто-нибудь из пассажиров кораблей. Уточняется, что авария случилась неподалеку от города Мияко префектуры Иватэ,