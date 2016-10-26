Глава нацразведки США рассказал о главной цели Путина

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер в рамках конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке рассказал о ключевой цели политики российского президента Владимира Путина.

По мнению Клэппера, внешняя политика Путина направлена на то, чтобы Россию во всем мире воспринимали как великую державу, говорится сегодня на официальном сайте Национальной разведки США. Глава ведомства заметил, что для российского лидера крайне важно, чтобы его страну уважали.

Интересно, что Джеймс Клэппер считает, что отношения Москвы и Вашингтона являются очень плохими, поскольку между странами имеется целый ряд разногласий.