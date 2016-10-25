Обвиняется погибший в одесском Доме профсоюзов

Погибший во время массовых столкновений в Одессе 2 мая 2014 года депутат облсовета и активист Антимайдана Вячеслав Маркин оказался главным подозреваемым по делу о собственной гибели, решила прокуратура области.

Как утверждают правоохранители, Маркин с еще двумя фигурантами дела заманили антимайдановцев с Куликова поля в Дом профсоюзов, где десятки из них нашли свою смерть при пожаре. В том числе и покойный обвиняемый, пытавшийся спастись, выпрыгнув из окна горящего здания.

Маркин якобы виноват в нападении на сторонников Евромайдана, которые, по мнению прокуратуры, не совершали никаких противозаконных действий. И даже наоборот, якобы пытались поддержать порядок – очевидно, с помощью кулаков, палок, оружия и «коктейлей Молотова». Не случайно все задержанные по делу 2 мая оказались спасшимися противниками Майдана.

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