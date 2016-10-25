СБУ допросила Савченко после ее поездки на Донбасс

На Украине не прекращают бушевать «политические страсти». На этот раз под удар попала Надежда Савченко. После того, как она рассказала, что ездила на Донбасс, где общалась с ополченцами, ее подвергли жесткой критике. Также ряд политиков «незалежной» обратился с требованием к СБУ провести проверку.

Спецслужбы ответили, что продолжают разбирательства по делу, касающемуся посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также стало известно, что Савченко вызвали на допрос. Вот только детали беседы пока остаются в тайне, сообщает ria.ru.

Сама депутат Верховной рады утверждает, что во время поездки посещала нейтральную территорию.