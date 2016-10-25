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//В мире

СБУ допросила Савченко после ее поездки на Донбасс

25 октября 2016, 14:58 [ «АН-онлайн» ]

СБУ допросила Савченко после ее поездки на Донбасс
Фото: globallookpress.com

На Украине не прекращают бушевать «политические страсти». На этот раз под удар попала Надежда Савченко. После того, как она рассказала, что ездила на Донбасс, где общалась с ополченцами, ее подвергли жесткой критике. Также ряд политиков «незалежной» обратился с требованием к СБУ провести проверку.

Спецслужбы ответили, что продолжают разбирательства по делу, касающемуся посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также стало известно, что Савченко вызвали на допрос. Вот только детали беседы пока остаются в тайне, сообщает ria.ru.

Сама депутат Верховной рады утверждает, что во время поездки посещала нейтральную территорию.

 

 

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