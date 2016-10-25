Утечка радиации произошла в Норвегии

Во вторник, 25 октября, стало известно, что в норвежском городе Халден на испытательном атомном реакторе произошла утечка радиоактивного йода.

О утечке йода-131 сообщили в Норвежском агентстве по радиационной защите, передает ТАСС. Согласно последней информации, инцидент на испытательном атомном реакторе не является опасным для здоровья людей и состояния окружающей среды за пределами помещения.

Напомним, 7 октября, на японской АЭС “Фукусима-1”, которая пострадала пять лет назад в результате стихийного бедствия, произошло ЧП - утечка воды с высоким содержанием радиоактивных веществ.