Боевики призвали завербованных убивать российских силовиков топорами и ножами

Вербовщики ИГИЛ (организация, запрещенная в России) решили пересмотреть инструкцию, где они рассказывают своим новобранцам о правилах нападения на российских силовиков.

Боевики решили прибегнуть к изменениям после неудачного покушения на полицейских, находящихся на посту ДПС под Москвой. Тогда один из нападавших был убит на месте, а второй задержан. Оба оказались уроженцами Чечни. При нападении они использовали огнестрельное оружие и топоры, сообщает life.ru.

Отныне вербовщики просят не использовать огнестрельное оружие, а нападать со спины и применять ножи и топоры. При этом они умалчивают, что нападающие вряд ли останутся в живых.

За последние полгода на российских силовиков было совершено около пяти нападений, которые закончились неудачно. Также упоминается о случаях, когда родители новобранцев были правоохранителями. Однако их дети утверждали, что могли бы покончить и с ними.