Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд в Латвию Дмитрию Певцову

Знаменитый композитор Раймонд Паулс высказался по поводу запрета на въезд в Латвию российскому актеру Дмитрию Певцову.

Деятель культуры выразил свое возмущение этой мерой, которая в последнее время стала популярной. Паулс посетовал на то, что сейчас наступили странные времена, когда кого-то можно пустить в страну, а кого-то - нет. Композитор отметил, что одно дело, если человек является преступником и совсем другое, если он ничего не сделал, передает РИА "Новости".

Раймонд Паулс полагает, что следует выяснить, что и зачем сделал Певцов, а также дать ему шанс объясниться. Он подчеркнул, что таких запретов не понимает и относится к ним отрицательно.