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Макфол обвинил WikiLeaks в работе на Россию

25 октября 2016, 10:51 [ «АН-онлайн» ]

Макфол обвинил WikiLeaks в работе на Россию
Фото globallookpress.com

Бывший посол США Майкл Макфол занялся троллингом, назвав на своей странице в Twitter американский сайт WikiLeaks не новостным, а поддерживаемым Россией иностранным агентом, публикующим украденную информацию.

На что организация немедленно ответила в соцсетях своим сообщением, что является независимой информационной организацией, удостоенной наградой и полностью спонсируемой её читателями, продажами от книг и фильмов.

Заявление Макфола появилось после вчерашней публикации WikiLeaks более трех тысяч файлов переписки главы избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как известно, в США и Европе ревностно восприняли закон об иностранных агентах, принятый в России несколько лет назад по аналогии с таким же американским федеральным законом от 1938 года. Согласно последнему, лоббисты интересов других государств под страхом уголовного наказания обязаны указывать, в чьих интересах публикуется та или иная информация. Естественно, WikiLeaks ничего подобного не делал, однако Макфолу будет непросто доказать в суде связь с Россией обнародованных фактов интриг и правонарушений американских политиков.

Напомним, что на последних дебатах главных кандидатов в президенты Трамп заявил Клинтон, что отправил бы ее в тюрьму за нарушение закона о ведении деловой переписки. Позже опросы показали, что большинство американцев тоже видят причину для судебного разбирательства.

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