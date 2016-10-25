Статуя Иисуса, установленная у церкви в Садбери в Канаде, страдала уже не раз. Ей частенько откалывали разные части. Однако пропажи удавалось возвращать на место. Злоумышленники не уносили их, а выбрасывали неподалеку.

В очередной раз статуя лишилась головы. И обнаружить ее, увы, не вышло. Тогда священник попросил местную художницу Хизер Уайз воссоздать исчезнувшую голову. Та согласилась и очень быстро стала популярной в соцсетях, сообщает ria.ru.

Голову Иисуса авторства Хизер Уайз не только высмеяли в соцсетях, но и устроили настоящий флеш-моб с ее примеркой. К кому только ее не прикладывали: и к Дональду Трампу, и к Хиллари Клинтон, и к персонажам «Звездных войн».

Пользователи увидели в голове сходство с Мэгги Симпсон из известного мультфильма «Симпсоны», поэтому она получила такую популярность.

Теперь у Ииисуса его прежняя голова, которую вернула церкви неизвестная женщина.









Фото: Twitter