ИГ устроит в Европе ряд терактов при помощи дронов?

Сотрудники российских спецслужб заявили, что боевики террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ, готовятся провести атаки в ряде европейских стран при помощи дронов.

Уточняется, что боевики ИГ якобы уже приняли решение о подготовке "дистанционных терактов" в Европе в ходе совещания в сирийском городе Ракка. Как сообщает портал Life, ссылаясь на некий документ, атаки будут осуществлять при помощи дронов - беспилотных летательных аппаратов.

Есть данные о том, что для подобных целей террористы набрали особую команду, часть которой будет разрабатывать нападения, а часть - осуществлять их.