Новобрачный развелся через два часа после свадьбы из-за фото супруги в соцсетях

Жесткое решение принял новобрачный в Саудовской Аравии. Не успело пройти и двух часов после того, как он назвал свою возлюбленную законной женой, как грянул развод. Молодой супруг твердо заявил, что желает расстаться с девушкой.

Причиной стали фотографии, выложенные его новоиспеченной женой в соцсети. Девушка решила похвастаться перед подругами счастливым событием в своей жизни и поделилась снимками с брачной церемонии через Snapchat, что стало ее роковой ошибкой, сообщает ren.tv.

Как выяснилось, перед заключением брака будущие молодожены подписали контракт, который запрещает женщине выкладывать фото в такие соцсети, как Twitter, Snapchat или Instagram.

Новобрачная нарушила условия документа, что не смог простить ей молодой супруг. Решение мужчины поддержала и его родня. А вот семью брошенной жены очень разозлил такой поворот событий.