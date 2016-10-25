Обама высказался насчет Трампа

Американский лидер Барак Обама высказался насчет кандидата на пост президента США, миллиардера Дональда Трампа.

Как заявил Обама, бизнесмен, претендующий на пост главы Штатов, является фундаментально несерьезным человеком. Как сообщает ТАСС, действующий президент подчеркнул, что Америка - это великая страна, которая не может допустить, чтобы ее интересы представляла подобная личность.

Барак Обама сравнил нормы морали Дональда Трампа с ржавчиной, которая способна разъесть все. Политик добавил, что каждый раз, когда миллиардер открывает рот, он демонстрирует, почему не может стать президентом США.