ИноСМИ: гуманитарные организации требуют исключения РФ из СПЧ

По данным издания Independent более восьмидесяти гуманитарных и правозащитных организаций требуют не допустить Россию в состав Совета ООН по правам человека в связи с деятельностью в Сирии.

На фоне грядущего голосования о составе СПЧ, на котором решится вопрос, какая страна будет представлять в Совете Восточную Европу, организации подняли вопрос об исключении России. Они призвали учитывать тот факт, что действия России в сирийском конфликте не соответствуют заявлениям Кремля о приверженности правам человека, а также противоречит принципам работы Совета и его целям.

Ранее СПЧ одобрил резолюцию по Сирии, предложенную Великобританией, однако Россию предложенный проект не устроил. Москва предложила внести в нее ряд поправок.

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