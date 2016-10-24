Международная комиссия рассматривает варианты преследования виновных в крушении МН-17

Международная группа, созданная для расследования катастрофы рейса МН17 на Украине, рассматривает варианты преследования виновных в произошедшем. При этом приоритетными названы два варианта.

Как сообщает ТАСС, министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер и глава внешнеполитического ведомства страны Берт Кундерс заявили о поиске различных вариантов для организации судебного процесса. При этом в качестве основных рассматриваются организация международного трибунала в обход ООН или национальный суд в одном из государств, являющихся членами Совместной следственной группы (ССГ).

Отмечается, что оба варианта имеют ряд юридических препятствий, для устранения которых в ближайшее время необходимо предпринять определенные шаги. В связи с этим не исключено даже внесение изменений в законодательство входящих в ССГ государств. В настоящее время решение еще не принято.

Ранее Россия наложила вето на решение по созданию международного трибунала под эгидой ООН с целью поиска виновных в катастрофе малайзийского «Боинга».

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