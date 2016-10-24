Пользователи социальных сетей были напуганы видеозаписью с пауком, выложенной жителем Австралии Джейсоном Вомалем на его странице в Facebook.

Видеозапись, появившаяся в сети, демонстрирует, как огромных размеров паук тащит в своих жвалах добычу. Жертва оказалась под стать размерам насекомого - в лапы гигантского паука попала мышь. Видеозапись за два дня собрала более десяти миллионов просмотров. Многие пользователи заявили в комментариях, что теперь они ни за что не поедут в Австралию.

Сам же Вомаль оказался привычен к таким инцидентам. Напугавший других паук вызвал у него такое умиление, что автор ролика решил оставить насекомое у себя дома. Он сообщил в комментариях, что придумал пауку имя - Херми.

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