Один из участников брифинга в Конгрессе США предложил убить Асада

Неожиданное предложение сделал один из участников закрытого брифинга в Конгрессе США. Он вдруг предложил решить сирийский вопрос, убив Башара Асада.

Как сообщается, участник спросил о возможности такого выхода из положения Филипа Гордона, экс-координатора Белого дома по Ближнему Востоку, сообщает ria.ru. Тот аж опешил. И сразу же отверг ее, назвав, как незаконной, так и неперспективной. Остальные участники брифинга также возмутились таким предложением.

По их мнению, такое радикальное решение ничего не даст, так как у России и Ирана все равно останутся интересы в Сирии. К тому же, закон гласит, что ни один сотрудник американского правительства не должен принимать участие в политических убийствах или в подготовке к ним.