МИД Украины вызвал Мохаммада Сабаха Аль Хадж Бакри, который является временно поверенным посольства Сирии в стране, и выразил ему свой протест, касающийся признания Сирией Крыма как части РФ. Об этом стало известно со слов пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы.

Также украинская сторона потребовала, чтобы сирийский представитель предоставил объяснения случившегося.

Напомним, что ранее председатель парламента Сирии Хадия Аббас заявил, что его страна признает полуостров как неотъемлемую часть России, сообщает ria.ru.

Он добавил, что Крым входил в состав СССР, а потому он просто вернулся на историческую родину. Помимо этого политик особенно отметил, что данное решение принималось не в верхах, а принадлежит жителям Крыма, к которому они пришли в ходе референдума.

Однако Киев сильно возмутило такое решение Сирии. Представители Украины заявили, что расценивают это как недружественный шаг по отношению к их стране.