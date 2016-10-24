Железнодорожный туннель обрушился в Китае

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло обрушение железнодорожного туннеля.

Согласно последней информации, в результате происшествия не менее шести человек оказались заблокированы под землей. Как сообщает информационное агентство "Чжунго синьвэнь", обрушение туннеля произошло в понедельник, 24 октября, в уезде Юньсянь городского округа Линьцан.

В настоящий момент спасателям не удается приступить к поисковой операции, поскольку существует опасность повторного обрушения. Начато расследование причин случившегося.