Жительница Египта, которая считается самой полной в мире, уже 25 лет не покидает свой дом. В возрасте 36 лет она весит почти полтонны.

Проблемы со здоровьем у Иман Ахмад Абдулати были с детства. Проведя обследования, врачи обнаружили у нее очень редкое заболевание – элефантиаз. По другому оно еще называется – слоновья болезнь. Коварство недуга в том, что все тело опухает и достигает очень больших размеров, сообщает life.ru.

Помимо этого медики нашли у египтянки еще одну болезнь, которая также способствует увеличению веса. Заболевание связано с эндокринной системой. Из-за нарушений организм женщины задерживает большое количество воды.

Египтянка не может не только выйти из дома или самостоятельно передвигаться, а даже перевернуться на другой бок без посторонней помощи.









Фото: Twitter