Жительницу Британии бросил любимый, когда та решила похудеть

Джорджия Дэвис прославилась еще в 2008 году. Тогда она в возрасте 15 лет весила 381 килограмм. Девушка считалась самым полным подростком в Великобритании. Ее часто приглашали на различные шоу, посвященные вопросу похудения.

Тогда Джорджия обрела не только популярность на телевидении, но и любовь. Она встретила парня, который был почти вдвое старше ее. Он сразу полюбил девушку. Даже несмотря на то, что она весила в пять раз больше, чем он, сообщает life.ru.

Однако недавно парень объявил, что расстается с любимой. Его не остановило даже то, что она скинула вес более, чем на сто килограммов. Наоборот, он заявил, что любил Джорджию такой, какой она была. А ее навязчивое стремление похудеть его раздражает.