В парламент Грузии прошли три партии

В понедельник. 24 октября, ЦИК Грузии обнародовал окончательные результаты голосования и сообщил, что три партии получили места в парламенте страны в ходе выборов, которые состоялись 8 октября.

Согласно данным ЦИК, прошедшими в парламент Грузии оказались три партии: "Грузинская места", "Единое национальное движение", а также блок "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили - Альянс патриотов Грузии". Первая получила 48,7% голосов избирателей, вторая - 27,1%, а блок - 5,0%.

Как уточняет ТАСС, другие политические объединения, участвовавшие в выборах, не сумели набрать 5% голосов избирателей, которые по законам Грузии необходимы для попадания в парламент.





