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//В мире

Названа дата подписания ЕП документа об отмене виз для Киева

23 октября 2016, 22:11 [ «АН-онлайн» ]

Названа дата подписания ЕП документа об отмене виз для Киева
фото: globallookpress.com

Сегодня президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда будут подписаны документы о предоставлении его стране безвизового режима с Евросоюзом.

Политик убежден, что бумаги будут полностью подписаны и ратифицированы Европарламентом уже до 24 ноября текущего года. Как сообщает РИА "Новости", именно в этот день состоится саммит Украина - ЕС, и, по словам Порошенко, Киев договорился с Евросоюзом о том, что к этой дате документы будут готовы.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все необходимые условия для введения безвизового режима с ЕС.

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