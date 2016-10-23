Названа дата подписания ЕП документа об отмене виз для Киева

Сегодня президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда будут подписаны документы о предоставлении его стране безвизового режима с Евросоюзом.

Политик убежден, что бумаги будут полностью подписаны и ратифицированы Европарламентом уже до 24 ноября текущего года. Как сообщает РИА "Новости", именно в этот день состоится саммит Украина - ЕС, и, по словам Порошенко, Киев договорился с Евросоюзом о том, что к этой дате документы будут готовы.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все необходимые условия для введения безвизового режима с ЕС.