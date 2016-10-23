Штаб Трампа: мы отстаем в президентской гонке

В штабе кандидата на пост президента США, миллиардера Дональда Трампа признали отставание в предвыборной гонке от бывшего госсекретаря страны, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Киллиан Конвей в ходе NBC отметила отставание миллиардера от его оппонента Хиллари Клинтон. Уточняется, что у экс-госсекретаря США имеется ряд преимуществ, в частности, размещение рекламы в сентябре на общую сумму $66 млн - это в два раза превышает ее траты Клинтон на рекламу в августе.

Глава штаба Трампа подчеркнула, что подавляющая часть рекламы женщины-политика направлена против ее оппонента.