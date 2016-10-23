В Калифорнии пассажирский автобус попал в ДТП, 13 погибших

В воскресенье неподалеку от американского города Палм-Спрингс, штат Калифорния, произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика.

В результате аварии погибли тринадцать человек, а еще более тридцати пострадали. Как сообщает сегодня телекомпания NBC, информацию о столкновении автобуса с грузовиком уже подтвердил коронер округа Риверсайд. Уточняется, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции и пожарной охраны. Данных о причине столкновения пока нет.