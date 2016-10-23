Почти две сотни заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити

Сегодня стало известно, что на Гаити в ходе бунта в одной из тюрем сбежали 174 заключенных.

Согласно последней информации, во время бунта преступников был убит охранник тюрьмы Аркахае на северо-западном побережье. Как сообщает агентство Reuters, в ходе побега также был убит один из заключенных. Бунтари, как уточняется, похитили оружие охранников.

Посольство США на Гаити обнародовало для своих граждан призыв о том, что район происшествия следует избегать, поскольку в настоящий момент там опасно.