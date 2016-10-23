Заржавевший ключ от шкафчика на "Титанике" ушел с молотка на аукционе в Великобритании за 104 тысячи долларов.

Ключ принадлежал бортпроводнику по фамилии Седьюнари, который погиб во время страшной катастрофы, когда ему было всего лишь 23 года, передает РИА "Новости". Вещи погибшего в ходе столкновения "Титаника" с айсбергом были переданы его беременной жене.

Уточняется, что ключ от шкафчика на легендарном корабле хотели продать "всего лишь" за 50 тысяч фунтов стерлингов, но Британскому аукционному дому Henry Aldridge & Son удалось пустить его с молотка на 35 тысяч фунтов дороже.