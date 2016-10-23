В парижском пригороде люди в масках сожгли пассажирский автобус

В парижском пригороде рейсовый автобус подвергся нападению группы людей, лица которых скрывали маски. Неизвестные заблокировали проезд и подожгли транспортное средство.

Автобус двигался по своему обычному маршруту, когда на него напала группа людей. Заблокировав дорогу, злоумышленники потребовали, чтобы все пассажиры и водитель вышли на улицу. Когда их требование было выполнено, они подожгли автобус.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент неизвестно, какие цели преследовали нападавшие, однако три месяца назад аналогичным образом был сожжен другой автобус. Тогда полиция связывала случившиеся с беспорядками из-за убийства чернокожего гражданина.

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