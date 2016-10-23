Названо имя комбата, который заменит погибшего Моторолу

Стало известно имя нового комбата "Спарты", которым до покушения командовал Арсен Павлов. Единогласно было решено назначить преемником Моторолы его первого заместителя, действующего под позывным Воха.

Новый комбат уверен, что виновные в гибели Моторолы понесут наказание. "Каждый человек ответит за содеянное. Те, кто это совершил… придет час расплаты. Пускай сильно не радуются содеянному. Есть бог, он все видит", - цитирует Воху РИА Новости.

Ополченец Арсен Павлов погиб с охранником в лифте собственного дома, где сработало самодельное взрывное устройство. Моторолу похоронили с воинскими почестями на кладбище "Донецкое море" в Донецке. Генпрокуратура Украины не исключает, что по факту гибели бойца может быть открыто уголовное производство.